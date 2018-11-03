قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ينظر بجدية في إمكانية تعيين المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بمنصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
تعرف على مرشحة ترامب الأبرز لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة
تعرف على مرشحة ترامب الأبرز لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة
ويبقى المنصب شاغراً منذ استقالة السفيرة السابقة نيكي هيلي بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وقالت تقارير إعلامية أمريكية إن ترامب عرض بالفعل على ناورت تولي المنصب إلا أن الأخيرة لم تقبل أو ترفض حتى الآن.
ويبقى السؤال الأبرز، من هي ناورت التي لا يُعرف عنها الكثير بمجال السياسة الخارجية الأمريكية؟
مسيرة صحفية
برزت ناورت (48 عاماً) كإعلامية وصحفية من خلال عملها بشبكتي فوكس وايه بي سي الإخباريتين.
وسبق لناورت أن رُشحت لجائزة أكاديمية الفنون والعلوم التليفزيونية (إيمي) عن عملها ببرنامج "13 حول العالم" لصالح شبكة إيه بي سي.
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أول منصب حكومي
ولم تتقلد ناورت، التي ساندت ترامب خلال ترشحه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أي منصب حكومي قبل تعيينها كمتحدثة للخارجية الأمريكية في أبريل-نيسان عام 2017.
وعُرف عن ناورت دعمها للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن وانتقادها لما وصفته "بالتدخل الإيراني في الشأن اليمني".
وكان ترامب قد طرح اسم مستشارة البيت الأبيض السابقة دينا باول، وهي أمريكية من أصول مصرية، لخلافة هيلي ولكنه لم يعرض عليها المنصب بشكل رسمي.