200 أمريكي ماتوا يوميا العام الماضي بسبب الجرعات الزائدة.. الهيروين والفنتانيل أخطر المخدرات

أكدت إدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة أنّ عدد الوفيات الناجم عن تناول الجرعات الزائدة من المخدرات وصل إلى مستويات قياسية العام الماضي حيث كشفت تقارير طبية وفاة 200 شخص يوميا في الولايات المتحدة بسبب الجرعات الزائدة.

وأظهرت الأرقام الأولية أن أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم في العام 2017 بسبب الجرعات المفرطة من المخدرات. وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة أشارت منذ حوالي أسبوع إلى تسجيل تراجع طفيف في نسبة الوفيات الناجمة عن الإفراط في تناول المخدرات، وذلك من خلال مقارنة عدد الوفيات المسجلة العام الماضي وتلك التي تمّ تسجيلها منذ أوائل هذا العام