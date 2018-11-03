لماذا قامت تويتر بحذف أكثر من 10 آلاف حساب؟

قامت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بحذف أكثر من عشرة آلاف حساب نشر رسائل تثني المواطنين عن التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي، والتي تجري يوم الثلاثاء المقبل. وبدا بطريق الخطأ أنها من ديمقراطيين بعد أن أبلغ الحزب شركة التواصل الاجتماعي بهذه التغريدات المضللة.
وقال متحدث باسم تويتر في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات والنشاط المذكور على تويتر". وجرت عمليات الحذف في أواخر سبتمبر-أيلول وأوائل أكتوبر-تشرين الأول.
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وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي إن "تويتر" حذفت أكثر من عشرة آلاف حساب، وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن "تويتر" كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016.
ومع ذلك فإن هذا الحذف يمثل انتصار مبكرا لجهد مازال في بدايته للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابيات للكونغرس التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأميركي.
وقالت المصادر الثلاثة لرويترز إن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام ردا على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على "تويتر" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة ومرشحي الحزب الآخرين في 2016.