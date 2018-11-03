تكريم ملكي خلال جنازة مالك نادي ليستر سيتي وفوز فريقه على كارديف

تجاوز ليستر سيتي أحزانه بعد مقتل مالكه فيكاي سريفادهانابرابا وأربعة آخرين في حادث تحطم طائرته الهليوكوبتر الأسبوع الماضي منتصرا بنتيجة (1-0) على مستضيفه كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأظهر لاعبو ليستر احترافية كبيرة خلال ظروف صعبة، وهز ديماراي غراي الشباك في منتصف الشوط الثاني ليشعل احتفالات صاخبة أمام ثلاثة آلاف من جماهير الفريق. لكن أغلب التركيز كان في استاد كارديف سيتي بعد جلب أكليل من الزهور إلى الملعب قبل المباراة ورفعت الجماهير علما ضخما لتأبين الملياردير التايلاندي الذي توفي عن عمر 60 عاما.

لاعبا ليستر سيتي جيمي فاردي وديماري غراي بعد المباراة رويترز

وقال كاسبر شمايكل حارس ليستر "أنا فخور للغاية. كان أسبوعا صعبا على الجميع. الطريقة التي استجمع بها كل شخص قواه في النادي كانت دليلا على العائلة التي أسسها فيكاي في ليستر".