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تكريم ملكي خلال جنازة مالك نادي ليستر سيتي وفوز فريقه على كارديف

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تكريم ملكي خلال جنازة مالك نادي ليستر سيتي وفوز فريقه على كارديف

تكريم ملكي خلال جنازة مالك نادي ليستر سيتي وفوز فريقه على كارديف
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تجاوز ليستر سيتي أحزانه بعد مقتل مالكه فيكاي سريفادهانابرابا وأربعة آخرين في حادث تحطم طائرته الهليوكوبتر الأسبوع الماضي منتصرا بنتيجة (1-0) على مستضيفه كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأظهر لاعبو ليستر احترافية كبيرة خلال ظروف صعبة، وهز ديماراي غراي الشباك في منتصف الشوط الثاني ليشعل احتفالات صاخبة أمام ثلاثة آلاف من جماهير الفريق. لكن أغلب التركيز كان في استاد كارديف سيتي بعد جلب أكليل من الزهور إلى الملعب قبل المباراة ورفعت الجماهير علما ضخما لتأبين الملياردير التايلاندي الذي توفي عن عمر 60 عاما.

رويترز
لاعبا ليستر سيتي جيمي فاردي وديماري غراي بعد المباراةرويترز

وقال كاسبر شمايكل حارس ليستر "أنا فخور للغاية. كان أسبوعا صعبا على الجميع. الطريقة التي استجمع بها كل شخص قواه في النادي كانت دليلا على العائلة التي أسسها فيكاي في ليستر".

وارتدى لاعبو الفريق الضيف قمصانا خاصة لتأبين سريفادهانابرابا أثناء الإحماء قبل المباراة، وسيسافر بعضهم إلى تايلاند لحضور الجنازة.

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لاعبو فريق ليستر سيتي يحملون راية تشكر مالك النادي الراحل فيكاي سريفادادابرابهاv,djv.

مراسم ملكية لجنازة الملياردير

أقيمت مراسم جنازة سريفادهانابرابا في أحد معابد بانكوك اليوم السبت، وشارك في الجنازة، التي لم يسمح للجمهور ووسائل الإعلام بحضورها، أقارب فيكاي وأصدقاؤه وسياسيون تايلانديون كبار ومسؤولون في مجال كرة القدم.

طقوس مراسم الجنازة البوذية بدأت بالغسل باستخدام مياه ملكية وجرة مثمّنة الأضلاع قدمها الملك ماها فاجيرالونغكورن تكريما للملياردير الراحل. وسوف تستمر طقوس لتلاوة صلوت سبعة أيام.

واعتاد ملوك تايلاند منح هذا التكريم في جنازات كبار مسؤولي الدولة أو المواطنين الذين كرسوا حياتهم من أجل خير البلاد.

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