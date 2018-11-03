شاهد: مهرجان حراس المعبد في فرنسا.. كائنات أسطورية عملاقة تجوب الشوارع
شهد الحي العتيق لمدينة تولوز جنوب فرنسا عرضا فريدا من نوعه حيث تدفقت مخلوقات آلية عملاقة إلى سوارع المدينة مثيرةً دهشة واستحسان الجمهور الذي جاء خصيصا لمشاهدة الحدث.
من تلك المخلوقات عنكبوت آلي ضخم اسمه أريان وأستريون وهو وحش أسطوري برأس ثور حسب الأساطير الإغريقية وهما آخر ما تفتقت عنه قريحة المصممين والتقنيين والفنانين في مجموعة "لا ماشين" وهي فرقة فرنسية لمسرح الشارع مقرها مدينة نانت غرب فرنسا وهي تجوب المدن الفرنسية بمثل هذه الإبداعات.
ويبلغ ارتفاع العنكبوت أريان 13 مترا وقد تصل إلى 20 مترا أما وزنه فيبلغ 38 كنا بينما يصل ارتفاع الوحش أستريون إلى 14 مترا ويزن 47 طنا وقد استغرق بناؤهما سنتين كاملتين وقد حرص المصممون على أن تبدو تلك الآلات قريبة إلى الحقيقة لأقصى درجة ممكنة.
وقد أطلق على العرض اسم "حراس المعبد". أما تلك المخلوقات الآلية فقد استُلهمت من روايات تحكيها الآثار الرومانية التي عُثر عليها على ضفتي نهر الغارون الذي يخترق تولوز أو المدينة الوردية كما يحلو للفرنسيين أن يسموها.