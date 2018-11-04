190 جامعة تطلق 600 دورة مجانية عير الإنترنت، تعرف على بعضها

وإليكم بعض أسماء أهم الجامعات التي تقدم دورات علمية مجانية، على أن يختار كل واحد التخصص الذي يرغب في دراسته.
البرمجة
مقدمة سي أس 50 لتطوير الألعاب بجامعة هارفارد
تطوير تطبيقات الجوال سي أس 50 جامعة هارفارد
برمجة الويب سي أس 50 جامعة هارفارد
الوظائف، جامعة كاليفورنيا، إرفين
التنافسية جامعة كاليفورنيا، ايرفين
الإعلام الآلي وعلوم الحاسوب في بايثون 1، أساسيات وبرمجة الإجراءات من معهد جورجيا للتكنولوجيا
ألعاب الفيديو، جامعة ولاية ميشيغان
تصميم الموقع: استراتيجية ومعمارية المعلومات، معهد كاليفورنيا للفنون
تطوير الويب، جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا
تطوير تطبيقات المحمول المتعدد، جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا
اختبار البرمجيات الآلية والمهارات العملية للمطورين، جامعة ديلفت للتكنولوجيا
اختبار البرمجيات الآلي: مهارات متقدمة للمطورين، جامعة ديلفت للتكنولوجيا
الأجهزة الذكية والمتنقلة الناشئة من جامعة يونسي
حل المشكلات والبرمجة وألعاب الفيديو من جامعة ألبرتا
المهارات الأساسية للمبرمجين، جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية
مشاكل الأعمال وحلول البرمجيات، جامعة ديكين
هندسة
تحليل ظاهرة النقل: الطرق الرياضية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
هندسة المكوك الفضائي، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
فن الهندسة الإنشائية: الخزفيات، جامعة برينستون
السلامة الروبوتية التعاونية: التصميم والنشر، جامعة في بوفالو
أنظمة الطاقة الكهربائية، جامعة بوفالو
تكنولوجيا السيارات الكهربائية، جامعة ديلفت للتكنولوجيا
السيارات الكهربائية: نظم ووسائل الانتقال إلى تكنولوجيا السياسة، جامعة ديلفت للتكنولوجيا
توسيع الرؤية: الميكانيكا الهندسية عن طريق التجربة والتحليل والتصميم، جامعة نيو ساوث ويلز
تقديم الرؤية: الميكانيكا الهندسية عن طريق التجربة والتحليل والتصميم، جامعة نيو ساوث ويلز
تصميم النظام البصري من الدرجة الأولى، جامعة كولورادو بولدر
تصميم أنظمة بصرية عالية الأداء، جامعة كولورادو بولدر
الكفاءة البصرية والقرار، جامعة كولورادو بولدر
التحكم في المحركات، جامعة كولورادو بولدر
هندسة كمبيوتر
تكنولوجيا بلوك شاين، جامعة كاليفورنيا، بيركلي
عملة بتكوين والعملات الرقمية، جامعة كاليفورنيا، بيركلي
مقدمة في علم البرمجيات، جامعة لندن
كيف تعمل الحواسيب، جامعة لندن
العلوم الاجتماعية
سياسة المواطن في أمريكا: الرأي العام، الانتخابات، مجموعات المصالح (جماعات الضغط) والإعلام، جامعة هارفارد
السياسة الحكومية الأمريكية: السياسة الاجتماعية والاقتصادية والخارجية، جامعة هارفارد
الحكومة الأمريكية: الأسس الدستورية، جامعة هارفارد
المؤسسات السياسية الأمريكية: الكونغرس، الرئاسة، المحاكم والبيروقراطية، جامعة هارفارد
طرق إقامة نظام خلاق وفعال لرعاية الطفولة، جامعة بنسيلفانيا
الحريات المدنية، جامعة برينستون
القانون التجاري وقانون الشركات، جامعة إلينوي
كيفية التغيير، الجامعة المفتوحة
مقدمة إلى القانون الانجليزي العام، جامعة لندن
المدن الافريقية، مقدمة إلى التخطيط العمراني، معهد بوليتكنيك في لوزان، سويسرا
الرياضيات لعلماء الاقتصاد، المدرسة العليا للاقتصاد، روسيا
السياسة العالمية، جامعة نابولي فيديريكو الثاني
إصلاح نظام العمل في إيطاليا، جامعة نابولي فيديريكو الثاني
التغيير الاجتماعي: دور التسويق، جامعى غريفيثطشبكات لفهم العالم، جامعة باريس الأولى السوربون-بانثيون
المحكمة العليا والسياسة الأمريكية، جامعة ماريلاند
الأمن والإرهاب ومكافحة الإرهاب، جامعة موردوخ
العلوم
الآثار الصحية للتغير المناخي، جامعة هارفارد
علوم المناخ، جامعة هارفارد
علوم ونظم ومجتمع الطاقة النووية، معهد ماساشوستس للتكنولوجيا
تلوث الجو: أسباب وآثار، معهد مين-تليكوم
الأمانة البحثية في المهن العلمية، جامعة بوردو
الكيمياء: إفتحوا أبواب التعليم العالي، جامعة لياج، بلجيكا
الأمن الحيوي العالمي لصحة واحدة، جامعة موردوخ
الفنون والتصميم
أوبرا القرن ال18: هاندل وموزارت، جامعة هارفارد
أسس الغيتار الكهربائي والسمعي، معهد بيركلي للموسيقى
الإذاعة عبر الانترنت مع البودكاست: الإبداع والمبادئ الأساسية من كلية البوليتكنيك لمدينة فالنسيا الإسبانية
الهندسة المعمارية الواقعية عبر تقنية ثلاثية الأبعاد، المعهد التكنولوجي لبومباي، الهند
مدخلإلى علم الموسيقى، جامعة باريس ساكلي
الرياضيات
مدخل إلى علم الاحتمال، جامعة هارفارد
أسس علم الإحصاء، معهد ماساشوستس للتكنولوجيا
الاحتمال والاحصائيات، جامعة لندن
مقدمة في التفكير الرياضي، معهد بوليتكنيك، فرنسا
مختبر الرياضيات في الهندسة المعمارية، معهد بوليتكنيك ميلانو، إيطاليا
العلوم الانسانية
العنف والدين، جامعة جنيف
معتقد السيخ من خلال كتاباته المقدسة، جامعة هارفارد
طليطلة: فك أسرار اسبانيا في القرون الوسطى، جامعة كولورادو
كيف نتذكر الحرب والعنف: النظرية والتطبيق، جامعة باث
مقدمة إلى اللغة والثقافة الايرلنديتين، جامعة دبلن
مدخل إلى اللسانيات، جامعة بيرمينغهام، بريطانيا
العنف والدين، جامعة جنيف
تعلم اللغة الصينية، الجامعة الوطنية في تايوان
تنمية الذكا الثقافي، جامعة بوردو
التعلم من الماضي: دليل الباحث الفضولي من جامعة نوتنغهام
المجتمع المدني والسياسة الإفريقية في عصر الرقميات
دراسة الأعمال
الغاز الطبيعي، جامعة بيفالو
إدارة النفايات والمواد الخام الخطرة، جامعة ديلفت للتكنولوجيا
الغاز الطبيعي، جامعة بوفالو
في قطاع الصناعة الغذائية، التكنولوجيا الرقمية أهم الأسس، جامعة جان مولان، فرنسا
مدخل إلى الإدارة المالية في قطاع البناء، جامعة كوفنتري
مبادئ الإدارة، معهد هونيويل
صحة وطب
المضادات الحيوية، جامعة ستانفورد
مكافحة فيروس الإيدز عن طريق العلاج المضاد للفيروس، جامعة كولومبيا
كيف تدير أمورك الصحية: دور الرياضة والعلاج الفيزيائي، جامعة تورونتو
التمريض في حالات الأطفال المصابين بمريض نقص المناعة المكتسب الإيدز، جامعة كولومبيا
مدخل إلى علم المناعة، مدرسة بوليتكنيك الفدرالية في لوزان، سويسرا
علم الميكروبيولوجيا وعلم المناعة، جامعة نابولي فيديروكو الثاني
اختصاص التغذية، أمراض القلب ومرض السكري، جامعة فاغينغن
التغذية والسرطان، جامعة فاغينغن
أوجاع الظهر، هي أكثر من وجع، جامعة خوان كارلوس، إسبانيا
للمزيد:
أنت مهتم بالدراسة في فرنسا.. إليك إجراءات التسجيل
طلاب فرنسا يحتجون على خطط التعليم العالي المطروحة من قبل الحكومة