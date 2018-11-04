عشرات القتلى بسبب الفيضانات في إيطاليا منهم 9 من عائلة واحدة

لقي 12 شخصا مصرعهم منهم تسعة من عائلة واحدة في إيطاليا، بسبب فيضان مياه الأنهار التي اجتاحت مدينة بلارمو عاصمة إقليم صقلية. وتم العثور على جثث تسعة ضحايا من عائلة واحدة، ومنهم أطفال تتراوح أعماهم بين سنة وثلاث سنوات وخمس عشرة سنة في منزلهم الريفي في منطقة كاستل داتشيا، فيما استطاع ثلاثة أشخاص آخرين من العائلة نفسها النجاة بأرواحهم عندما لاحظوا ارتفاع منسوب المياه. وفقد مدير محطة بنزين حياته ليل السبت في منطقة فيكاري، عندما كان يحاول الالتحاق بمقر عمله، حيث كان أحد الموظفين محاصرا هناك، ويجري إلى ذلك البحث عن راكب سيارة جرفتها المياه، ولم تعرف السلطات بعد مصير أحد الأطباء، بعد ان ترك سيارته على إحدى طرقات مدينة كورليوني بسبب سوء الأحوال الجوية. وبهذا يصل العدد الإجمالي لضحايا العواصف والفيضانات إلى 29 قتيلا حتى الآن.

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية قد كشفت أن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيئ بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية.