القضاء على أنثى نمر التهمت 13 شخصا خلال سنتين

تمكنت السلطات الهندية من القضاء على أنثى نمر، سبق وأن التهمت 13 شخصا خلال العامين الماضيين في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.
ويتعلق الأمر بالنمرة "أفتي" التي روّعت منطقة بأكملها حيث افترست 13 قرويا في منطقة بندهاركاوادا منذ صيف العام 2016، وأمام مخاوف السكان من سقوط ضحايا جدد، أعطت السلطات الهندية الضوء الأخضر للقضاء على "أفتي". القرار أصدرته المحكمة العليا الهندية منذ أكثر من شهر، وقد صاحبته موجة احتجاجات كبيرة من قبل نشطاء أنصار البيئة وحماية الحيوانات البرية.
للمزيد:
خدمات فاخرة من فئة خمس نجوم لفيلة محمية هندية
مهربون يسرقون كلابا من أصحابها لبيعها كلحوم في الهند
عملية القضاء على النمرة "أفتي" سبقتها مطاردة دامت ثلاثة أشهر شارك فيها فريق مكون من 150 شخصا مزود بكميات واسعة من الأدوات التقنية ككاميرات الصيد والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الكلاب المدربة والفيلة أيضا.