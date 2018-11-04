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الهند

القضاء على أنثى نمر التهمت 13 شخصا خلال سنتين

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القضاء على أنثى نمر التهمت 13 شخصا خلال سنتين

القضاء على أنثى نمر التهمت 13 شخصا خلال سنتين
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تمكنت السلطات الهندية من القضاء على أنثى نمر، سبق وأن التهمت 13 شخصا خلال العامين الماضيين في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

ويتعلق الأمر بالنمرة "أفتي" التي روّعت منطقة بأكملها حيث افترست 13 قرويا في منطقة بندهاركاوادا منذ صيف العام 2016، وأمام مخاوف السكان من سقوط ضحايا جدد، أعطت السلطات الهندية الضوء الأخضر للقضاء على "أفتي". القرار أصدرته المحكمة العليا الهندية منذ أكثر من شهر، وقد صاحبته موجة احتجاجات كبيرة من قبل نشطاء أنصار البيئة وحماية الحيوانات البرية.

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عملية القضاء على النمرة "أفتي" سبقتها مطاردة دامت ثلاثة أشهر شارك فيها فريق مكون من 150 شخصا مزود بكميات واسعة من الأدوات التقنية ككاميرات الصيد والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الكلاب المدربة والفيلة أيضا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أثار القضاء على النمرة "أفتي" فرحة كبيرة في صفوف سكان المنطقة، الذين اضطروا لفترة طويلة على التنقل في مجموعات والعودة إلى منازلهم في وقت مبكر وتجنب التجول في الحقول المفتوحة التي تكثر في المنطقة. أما مكتب حركة "البشر من أجل التعامل الأخلاقي مع الحيوانات" في الهند ، فقد وصف ما قامت به السلطات الهندية بالجريمة ضدّ الحياة البرية حيث غرّد على صفحته في تويتر: "إنه يوم أسود لبلدنا. لقد قتلت نمرة أفنتي ويبدو أن ذلك حصل أمام أعين أشبالها". وحسب وسائل إعلامية محلية فالنمرة "أفتي" تركت ثلاثة أشبال تتراوح أعمارها 9 أشهر.

اسم الصحفي • Adel Dellal

المصادر الإضافية • وسائل إعلام أميركية وهندية