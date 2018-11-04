باكستان: مظاهرات تطالب بشنق سيدة مسيحية برأها القضاء بعد اتهامها بسب النبي محمد

شهدت مدينة كاراتشي الباكستانية مظاهرة تندد بقرار المحكمة العليا تبرئة سيدة مسيحية كان حكم عليها بالإعدام بتهمة التجديف وطالب المتظاهرون بتنفيذ الحكم.
وقد قد نظمت المظاهرات التي شارك فيها مئات الأشخاص حزب الجماعة الإسلامية وهي حزب سياسي ديني طالبت بإلغاء قرار المحكمة وبتنفيذ حكم الإعدام في السيدة.
وكانت آسيا بيبي وهي أم لخمسة أبناء قد اعتُقلت في عام 2009 وحُكم عليها بالإعدام في 2010 بتهمة سب النبي محمد لكن عائلتها دفعت ببراءتها ونفت نفيا قاطعا أن تكون سبت نبي الإسلام.
وقد أثار حكم البراءة منذ الأربعاء الماضي موجة مظاهرات قادها متشددون إسلاميون في عدة مناطق من البلاد للضغط على الحكومة حتى تمنع الإفراج عن المتهمة التي توجد في سجن لم يكشف عن مكان وجوده.
وقد تم تأجيل الإفراج بعد موافقة السلطات على منعها من مغادرة البلاد إثر مفاوضات بين الحكومة وحركة لبيك باكستان الإسلامية في مدينة لاهور بحسب وثيقة كشفت عنها الحركة التي تعهدت من جهتها بوقف الاحتجاجات حتى تعيد المحكمة العليا في قرارها بحسب مسؤولين حكوميين.
وقال عضو في حزب الجماعة الإسلامية إن جماعته ليست طرفا في الاتفاق وإنها تريد إعادة النظر في حكم المحكمة العليا.
وكان زوج آسيا بيبي قد ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه حق اللجوء مشيرا إلى خطر يواجه أسرته.
وطلب عاشق مسيح زوج آسيا بيبي، التي أثارت قضيتها موجة غضب بين المسيحيين في مختلف أرجاء العالم وانقسامات داخل باكستان، مساعدة بريطانيا وكندا كذلك.
ويعاقب القانون الباكستاني بالإعدام بحق كل من يسبّ الدين الإسلامي وقد تؤدي مجرد إشاعة بهذا الشأن إلى سحل من يتهم بارتكاب هذا الفعل.