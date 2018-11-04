تحت خيمة توسطت إحدى ساحات مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا، غادر ستة طباخين مهرة مطاعمهم يوم السبت، ووضعوا أوانيهم ومستلزمات الطبخ بين العموم، مسخّرين جهودهم ليوم واحد من أجل إطعام المشردين والمحتاجين، تلبية لنداء وجهته إليهم منظمة الصليب الأحمر، وقد لبوا النداء لتقديم شيء من المساعدة في هذا البرد القارس. ويخضع هؤلاء الطهاة لتصنيف ميشلان للمطاعم.
شاهد: طهاة مطاعم فاخرة في بروكسل يطعمون المشردين
شاهد: طهاة مطاعم فاخرة في بروكسل يطعمون المشردين
من بين المأكولات التي تم تحضيرها حساء قرع بالجوز والفطر. عادة ما يحضر هذا الطبق وفق الطلب في مطاعم تصنف بالنجوم، أي بمستوى جيد جدا وممتاز وفق تصنيف ميشلان للمطاعم، الذي يأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول جودة الطعام والنكهة، وتفرد الأكلة وثبات مستوى الطعام على مدى الوقت.
ويقول أحد الطباخين إن حساء القرع يمكن أن يطبخه أي شخص، ولكن الطريقة التي يعد الطعام بها هو وزملاؤه مختلفة.
ويوجد في بلجيكا حوالي 17 ألف مشرد، وتساهم منظمات غير حكومية مثل الصليب الأحمر بتقديم مساعدات في شكل طرود على المحتاجين، وقد وزعت السنة الماضية حوالي 60 الف طرد.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
هل يساهم التضامن مع أمل حسين في إنهاء الحرب في اليمن؟
تحطم مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 ونجاة طيارها المصري