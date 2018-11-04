استفتاء استقلال كاليدونيا الجديدة كيف ولماذا؟

الاستفتاء المصيري الذي شهدته كاليدونيا الجديدة الأحد والذي يتعلق باستقلال الإقليم عن فرنسا يمثل نقلة كبيرة في مستقبل الإقليم من جهة وفي مستقبل فرنسا من جهة أخرى. وخلال هذا الاستفتاء كان على سكان الأرخبيل الإجابة على السؤال: "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وأن تصبح مستقلة؟". وقد أجابوا بلا بنسبة قاربت الستين في المئة.

الأسباب التي أدت لتنظيم الاستفتاء

هذا الاستفتاء حول الاستقلال جرى بموجب اتفاق تم توقيعه في العام 1998، بين فرنسا، والقوى المحلية الرئيسية المنافسة التي استكملت اتفاق سلام العام 1988. ففي بداية صيف العام 1988 وقع جان ماري تجيباو المؤيد للانفصال وجاك لافلور المعارض له اتفاق "ماتينيون" مع فرنسا برعاية رئيس الوزراء آنذاك ميشال روكار، وقد نصّ الاتفاق على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير خلال عشر سنوات، ولكن تمّ تأجيل ذلك خوفا من عودة التوتر، الذي يشهده الإقليم بين السكان الأصليين والأوروبيين. هذا التأجيل أسفر عن توقيع اتفاق "نوميا" في ربيع العام 1998، والذي نصّ على إجراء استفتاء لتقرير المصير بين عامي 2014 و2018.

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واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب مؤخرا أنّ إجراء الاستفتاء حول استقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا سيكون "انتصارًا"، مهما كانت النتيجة، مؤكدا أنه سيسافر إلى المستعمرة الفرنسية بالمحيط الهادئ، بعد يوم من التصويت؛ لمناقشة الخطوات التالية مع جميع القوى السياسية المحلية.

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يذكر أنّ فرنسا احتلت كاليدونيا الجديدة في القرن التاسع عشر، وقد شهدت صراعًا طويلاً حول مستقبلها، شابه العنف في ثمانينيات القرن العشرين. ويرى بعض الخبراء أنّ فقدان فرنسا لهذا الإقليم، سيحرمها من آخر أراضيها في منطقة المحيط الهادئ والتي تعدّ منطقة اقتصادية بحرية هامة، كما أنه كان سيضع حداّ للوجود الاستراتيجي للقوات المسلحة الفرنسية ولمصالح باريس في المحيط الهادئ لكن الصندوق قال كلمته وأعربت أغلبية الناخبين عن رغبتهم في البقاء مع الجمهورية.