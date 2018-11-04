الوليد بن طلال: محمد بن سلمان بريء 100% من دم خاشقجي والتحقيق سيثبت ذلك

أعرب الأمير الوليد بن طلال عن ثقته في أن التحقيق الرسمي في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيبرئ ساحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الملياردير السعودي في حديث مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "رجاء، لنمنح بعض الوقت حتى ينتهي التحقيق. وأنا أطالب السعودية الآن وعلى الملأ وعبر برنامجكم أن تعلن عن النتائج في أقرب وقت ممكن حتى يتم تأكيد براءة ولي العهد بنسبة مئة في المئة".
وكان الأمير الوليد ضمن مجموعة الأمراء الذين أُلقي عليهم القبض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار حملة الفساد قادها الأمير محمد بن سلمان والتي أثمرت عن جني أكثر من 100 مليار دولار من حسابات وأصول المقبوض عليهم وقد بلغ عددهم نحو مئتين من وزراء وأمراء ورجال أعمال.
وتعتبر هذه أول مرة يعلق فيها الأمير الوليد على جريمة مقتل جمال خاشقجي الذي دخل قنصلية الرياض ولم يخرج حتى تم الإعلان عن مقتله. وقد أثارت الجريمة ردود فعل غاضبة ومستنكرة وسط مطالبة دولية بتقديم الفاعلين للعدالة. وتنفي السعودية أي دور رسمي للأمير محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في تلك الجريمة وتقول إنها عملية مارقة نفذها أشخاص لم يتلقوا أية أوامر بهذا الشأن من أي كان في الحكومة السعودية وعلى رأيهم الأمير محمد.