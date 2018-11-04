نفت السفارة السعودية في واشنطن أي ضلوع لحكومتها في حادثة الشابتين السعوديتين تالا وروتانا اللتين عُثر على جثتيهما قبل أسبوع على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.
نفي سعودي لأي دور في حادثة تالا وروتانا والشرطة الأمريكية تقول إنهما دخلتا الماء على قيد الحياة
نفي سعودي لأي دور في حادثة تالا وروتانا والشرطة الأمريكية تقول إنهما دخلتا الماء على قيد الحياة
وقالت فاطمة سالم باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة علو موقع تويتر: "إن الأخبار التي تزعم أننا أصدرنا الأوامر لأي شخص بخصوص الشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا فارع رحمهما الله (اللتان توفيا في ظروف مأساوية في نيويورك) لإجبراهما على مغادرة الولايات المتحدة لأنهما طلبتا اللجوء، هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما. وتفاصيل الحادثة لا زالت قيد التحقيق وسيتم نشرها في الوقت المناسب".
وكانت شرطة نيويورك قد أعلنت يوم الجمعة إنها ترجح فكر انتحار الشقيقتين.
وقال ديرموت شيا كبير المحققين في شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي إن الأختين تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (23 عاما) اللتين كانتا تعيشان في فرجينيا "نزلتا إلى المياه وهما على قيد الحياة" على الأرجح وقيل إنهما فضلتا الانتحار على العودة للسعودية.
وأضاف شيا "في هذه المرحلة ليست لدينا أي معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب أي جريمة في نيويورك.. لكن الأمر يخضع للتحقيق".
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وقال إن مصادر في فرجينيا قالت لمحققين إن الشابتين "فضلتا إيذاء نفسيهما والانتحار على العودة للسعودية". وعثر أحد المارة على جثتي الشابتين في 24 أكتوبر تشرين الأول.
واعتمد محققون على شهادات الشهود وأدلة مصورة ومشتروات الأختين عبر بطاقات الائتمان للتوصل إلى فكرة عدم وجود شبهة للقتل في وفاتهما.
وكان يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2017 آخر مرة يشاهد فيها فرد من الأسرة الشابتين في فرجينيا. وقال شيا إنهما أقامتا في مأوى لضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس آب ثم وصلتا فيما يبدو إلى نيويورك في الأول من سبتمبر أيلول قبل أن تقيمان في عدد من "الفنادق الفاخرة".
ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة رسميا.