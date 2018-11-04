هل يختار سكان كاليدونيا الجديدة الاستقلال عن فرنسا؟

يدلي سكان كاليدونيا الجديدة هذا الأحد بأصواتهم في استفتاء قد يجعل الأرخبيل الفرنسي الواقع جنوب المحيط الهادي أحدث دولة في العالم. وتأتي هذه الخطوة نتيجة عملية لإنهاء الاستعمار، وقد بدأت قبل 30 عاما. ويعدّ هذا أول تصويت بشأن تقرير المصير تشهده أرض فرنسية منذ تصويت جيبوتي بالاستقلال في العام 1977.
وتشهد المنطقة توترا عميقا منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمعروفين باسم الكاناك وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين مازالوا موالين لباريس. والسؤال المطروح في الاستفتاء هو: "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادة كاملة وتصبح مستقلة؟"
ولن يؤدي التصويت بالموافقة على الاستقلال إلى جرح كبرياء فرنسا فحسب، ولكنه سيحرم باريس أيضا من أن يكون لها وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث تعزز الصين وجودها. وكانت فرنسا في الماضي قوة استعمارية وصل نفوذها إلى الكاريبي وافريقيا جنوب الصحراء والمحيط الهادي.
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ويحق التصويت لنحو 175 ألف شخص من أصل 280 ألفا يعيشون في الأرخبيل. ووفقا لاستطلاعات جرت الأسبوع الماضي من المتوقع أن تأتي نتيجة التصويت لصالح البقاء جزءا من فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعترف خلال زيارة لكاليدونيا الجديدة في مايو-أيار الماضي بما وصفه "بآلام الاستعمار" وأشاد بالحملة "المشرفة" التي يقودها الكاناك من أجل الاستقلال.
ويعتمد اقتصاد كاليدونيا الجديدة على مساعدات سنوية فرنسية قيمتها 1.3 مليار يورو، وكذلك على معدن النيكل الذي يشكل إنتاجها منه ربع الانتاج العالمي وعلى السياحة.
وتتمتع كاليدونيا الجديدة بالفعل بقدر كبير من الحكم الذاتي ولكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.
تبعد كاليدونيا الجديدة، التي اكتشفها المستكشف البريطاني جيمس كوك، أكثر من 16700 كيلومتر عن فرنسا وأصبحت مستعمرة فرنسية في العام 1853.