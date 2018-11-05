قام الفنان البريطاني بانكسي بإنشاء نسخة طبق الأصل من جدار الفصل في بيت لحم ، كجزء من تركيب فني في معرض السفر في لندن.
بانكسي ينجز نسخة عن جدار الفصل للترويج للسياحة الفلسطينية في لندن
بانكسي ينجز نسخة عن جدار الفصل للترويج للسياحة الفلسطينية في لندن
يتم عرض التركيب الفني في معرض السفر العالمي في مركز إكسل في لندن، في جناح يروج للسياحة في فلسطين.
ويقع فندق الفنان واسمه Walled Off على بعد أمتار قليلة من الحاجز الفصل الإسرائيلي، وقد وصف بانكسي الفندق بأنه يتمتع بأسوأ إطلالة فندق على الإطلاق في العالم بأسره، حيث أن كل الغرف تطل على الجدار.
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وبحسب مدير الفندق الذي يشارك في المعرض في شرق لندن فإن النسخة التي صنعها بانكسي مختلفة عن الأصل، هنا الجدار مكسور، مما رأى فيه رسالة تفيد بأن هذا الجدار سينهار يوماً ما.
وتقول اسرائيل إن الحاجز الذي يمر عبر الضفة الغربية، وبعضه جدار وبعضه سياج، هو حصن ضد هجمات الفلسطينيين، في حين يراه الفلسطينيون رمزاً للظلم.