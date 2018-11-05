بريطانيا تناشد مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء بشأن الأزمة في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت يوم الاثنين إنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء العمليات القتالية في اليمن والتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة هناك.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو أربع سنوات بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والحكومة التي تدعمها السعودية ودولة الإمارات والغرب. وأدت الحرب إلى سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل وأسوأ أزمة إنسانية في العالم.