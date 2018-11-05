على شاكلة القصور الفرنسية الفارهة، صُممت سفينة Celebrity Edge، لتضم مجموعة من أرقى الأجنحة الفندقية وأفضل المطاعم، بالإضافة إلى وسائل الترفيه الأخرى من جاكوزي ومسابح وملاعب.
Celebrity Edge.. سفينة تستوعب 4000 راكبا تغادر إلى أمريكا
Celebrity Edge.. سفينة تستوعب 4000 راكبا تغادر إلى أمريكا
السفينة فرنسية الصنع والمملوكة للشركة الأمريكية رويال كاربيان كروز ليمتيد، غادرت باتجاه الولايات المتحدة، من ميناء سانت نازير، وهي الأولى من بين 4 سفن من نفس الطراز والمستوى من البذخ، حيث سيتم إطلاق الثانية وتحمل اسم سيليبريتي أبيكس عام 2020، بينما لم يتم تسمية السفينتين الأخيرتين، واللتان سيتم الانتهاء من بنائهما عامي 2011 – 2022.
ليزا لوتوف بيرلو، رئيسة سيليبرتي كروز قالت:"هذه السفينة عملاقة، طولها 306 مترا، وعرضها 39 مترا، قادرة على استيعاب 2900 راكبا يقوم على خدماتهم 1320 شخصا، نحن فخورون ببنائها"، فيها 1463 غرفة، وتصل سرعتها إلى 41 كيلومترا في الساعة.
وبحسب ليزا، فإن 12% من الكبائن الموجودة في السفينة هي أجنحة فخمة للمسافرين، وفي مقدمة السفينة يوجد جاكوزي يطل على البحر.
وستصل السفينة بعد أيام إلى فورت لودرديل، في فلوريدا، وتنطلق رحلاتها البحرية الأولى في منطقة البحر الكاريبي أوائل الشهر القادم، وستعود السفينة إلى أوروبا، في ربيع 2019 عبر المتوسط لتتوقف في روما وبرشلونة.
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وعن بناء هذه السفينة في فرنسا، قال لوران كاستينغ، مدير شركة شانتير دو لاتلانتيك، بأن فرنسا دولة مهندسين، ومعروفة بقدراتها الهندسية في العالم، وببراعتهم في تجميع واستخدام التقنيات الحديثة بسرعة، وهو ما خول الشركة الحصول على عقد البناء منذ 4 سنوات.
الطريف في هذه السفينة، هو الجزء المسمى بالبساط السحري، وهو منصة يمكن تحريكها على جانبي السفينة، لزيادة المساحة حول بركة السباحة.
ويقدر سعر هذه السفينة ما بين 700 – 800 مليون يورو، بحسب كاستينغ، والذي من المقرر أن يسلم سفينة سيليبرتي كروز، سفينة سياحية جديدة، وهي سفينة سيليبريتي أبيكس، في مارس 2020.
وفي الرابع من ديسمبر ستدشن ملالا يوسفزاي المتحصلة على نوبل للسلام، السفينة، بحسب ما قالت السيدة لوتوف بيلو، لتؤكد أن المساواة بين الرجل والمرأة هو من أولوليات شركتها.