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تعرف على أكثر الدول استهلاكاً للشكولاتة في العالم

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تعرف على أكثر الدول استهلاكاً للشكولاتة في العالم

تعرف على أكثر الدول استهلاكاً للشكولاتة في العالم
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تعتبر الشوكولاته متعة الأكل لدى الفرنسيين خاصة، ففي العام 2017، بلغ سوق الشوكولاتة حوالي 378.850 طناً وفقاً لحسابات اتحاد الشوكولاته.

ويتم بيع ما يقرب من 70 في المائة من الشوكولاتة في المراكز التجارية ونسبة 30 في المائة المتبقية من خلال قنوات أخرى وتجار التجزئة ومحطات الوقود والأكشاك والمخابز وغيرها.

فيما يتعلق بالاستهلاك، ثلث المبيعات تتم من خلال ألواح الشكولاتة، في حين تبلغ نسبة الحلويات 27 في المائة، كريمة الشكولاتة بـ 19 في المائة ومسحوق الكاكاو بـ 12 في المائة وقضبان الشوكولاتة بـ 9 في المائة.

وإذا كان الفرنسيون أكثر المستهلكين، فهم لايشكلون أول سوق استهلاك في العاام، حيث تحتل الدول المجاورة صدارة الدول الأكثر "أكلا للشوكولاتة".

هناك عشرة بلدان في العالم يستهلك الفرد فيها أكثر من كيلوغرام من الشوكولاتة في السنة. بيد أن الدولة الحادية عشرة، الصين، تتخلف كثيرا عن سابقاتها حيث يبلغ الإستهلاك 100 غرام فقط.

في ما يلي البلدان العشرة الأكثر استهلاكا للشوكولاتة سنويًا بحسب نقابة الشوكولاته:

ترتيب الدول حيث كمية الاستهلاك:

المرتبة التاسعة: روسيا - نحو 2 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Flickr/Danila Matveev

المرتبة التاسعة (أيضاً): إسبانيا - نحو 2 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Pixabay

المرتبة الثامنة: اليابان - نحو 2.3 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Pixabay/Cegoh

المرتبة السابعة: إيطاليا - نحو 4 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Pixabay

المرتبة السادسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نحو 6 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Terabass/ wikimedia

المرتبة الخامسة: فرنسا نحو 7.3 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

REUTERS/Charles Platiau

المرتبة الرابعة: المملكة المتحدة - نحو 10 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

REUTERS/Simon Dawson

المرتبة الثالثة: سويسرا - نحو 10.8 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Flickr/Guillaume Baviere

المرتبة الثانية: بلجيكا - نحو 10.9 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

Flickr/Stéphane Mignon

المرتبة الأولى: ألمانيا - نحو 11 كلغ في السنة كمعدل للاستهلاك الفردي

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