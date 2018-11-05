بعد ثمانين عاماً على "ليلة الكريستال" اليهود الايطاليون يتذكرون حملات الاعتقال والابادة

التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر هو الذكرى الثمانين لما يسمى بـ"ليلة الكريستال". خلالها (عام 1938) هاجم الجنود النازيون اليهود الالمان، ودمروا متاجرهم ومعابدهم. هذا الفصل الأسود من تاريخ المانيا، دفع بـ"يورونيوز" لاقامة سلسلة حلقات منه مع التركيز على العنصرية ومعاداة الإسلام والسامية مع صعود اليمين المتطرف والشعبويين على الساحة السياسية الأوروبية.

في هذه الحلقة الأولى نتظرق للمجتمع اليهودي في العاصمة الإيطالية روما وما يقول أفراده.