تعرف على السيارات التي يقودها لويس هاملتون خارج حلبة السباق

وبمدخول مادي يبلغ متوسطه 51 مليون دولار في السنة - بحسب مجلة فوربس - يستطيع الرياضي الثري حين يكون على الطريق أن يقود سيارة من نوع مرسيدس مايباك S-600 أو سيارة مرسيس GL63 أو كاديلاك من نوع إسكالاد.

هذه هي البداية فقط، فالسائق الذي عُرف عنه استخدامه لشاحنة لنقل سياراته الثمينة حفاظا على رقم منخفض على عداد كليومتراتها المقطوعة، يملك أيضا سيارة من نوع باغانيني زوندا مصنُعة خصيصا له وسيارتي فيراري من طراز "لافيراري" الخاص، إحداهما من طراز أبيرتا ولونها أبيض، يتراوح سعرها حاليا بين 2.5 و 10 مليون دولار، بينما الثانية كلاسيكية حمراء.

For this weeks #monacomonday its a special one !! We have Lewis Hamilton driving his insane Pagani Zonda 760LH through monaco ? ? Video via LKhorizon #lewishamilton#supercarsoflondonpic.twitter.com/zhk1XX5ark — Supercarsoflondon (@SupercarsofLDN) January 29, 2018

وفي مقابلة أجراها عام 2017 مع موقع فورمولا 1 الرسمي على الانترنت، قال هاميلتون حين سئل عن السيارة التي يرغب ياستخدامها للقيادة المتكررة على الطريق "ربما مرسيدس SL 300 غلوينغ"، وأضاف إنه ليست خياراً سيئاً، ولكن المشكلة الوحيدة هنا هي أنها سيارة لا يملكها هاملتون بعد.