قام صياد نيوزيلندي أثناء إحدى رحلات صيده بالتقاط جسم طاف في المحيط معتقداً أنه دمية ليكتشف بعد ذلك أن ما قام بالتقاطه هو طفل يبلغ من العمر عام ونصف!
بعد أن ظنه دمية في البداية ..صياد نيوزلندي ينقذ رضيعاً في المحيط
بعد أن ظنه دمية في البداية ..صياد نيوزلندي ينقذ رضيعاً في المحيط
غوس هات، وهو صياد يقضي عطلته على شاطئ ماتاتا في نيوزلندا، قال إنه اكتشف جسماً صغيراً يطفو في الماء، اعتقد في البداية أنه كان دمية، وحتى عندما وصل إليه وأمسكه من ذراعه بقي معتقداً أن الجسم هو دمية، كما صرح للإعلام المحلي.
وأضاف:"وجهه بدا مثل الخزف مع شعر قصير مبلل، لكنه بعد ذلك أخرج صريراً، فقلت لنفسي: يا إلهي، هذا طفل وهو حي".
ووفقاً لصحيفة هيرالد، فإن الصياد كان معتاداً على التوجه مباشرة من معسكر مورفي للعطلات للشاطئ بغرض الصيد، ولكنه قرر في ذلك اليوم أن يصطاد في مكان مختلف، على بعد 100 متر إلى اليسار.
وبعد التحقق من خطوط الصيد الخاصة به، اكتشف الفتى العائم في الماء، ويصف هات المشهد بقوله: "كان يتحرك بوتيرة ثابتة، لو تأخرت دقيقة واحدة فقط لما كنت سأراه، هذا الفتى محظوظ، لم يكن وقت رحيله قد حان".
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كان الصبي قد هرب من خيمة والديه وانتهى به المطاف في المحيط.، وقد أعلمت زوجة السيد هات، موظفي المعسكر بوجود الطفل، الذين بدورهم أبلغوهما أن هناك زوجان فقط يقيمان مع رضيع. كما تم تنبيه خدمات الطوارئ.
ووصفت ريبيكا سالتر الشريكة بملكية معسكر العطلات الذي شهد الحادثة أنها معجزة عجيبة، وأنها كانت من الممكن أن تكون مأساة إلا أن الطفل محظوظ للغاية.