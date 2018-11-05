أصدرت محكمة فرنسية مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، يشتبه في ضلوعهم في انتهاكات، بما في ذلك استهداف اثنين من المواطنين الفرنسيين - السوريين الذين اختفوا في عام 2013 وأعلن عن وفاتهم الصيف الفائت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، الإثنين.
القضاء الفرنسي يصدر مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري
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القضاء الفرنسي يصدر مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري
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وبحسب المصدر نفسه، شملت مذكرات التوقيف اسم الرئيس السابق للمخابرات السورية، الذي أصبح مديراً لمكتب الأمن القومي، علي مملوك، بتهمة "التواطؤ في أعمال التعذيب" و"التواطؤ في حالات الاختفاء القسري" وأيضاً "التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الحرب.
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