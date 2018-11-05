فيديو: فيضانات تجتاح جزيرة صقلية.. وأفراد أسرتين يلقون حتفهم غرقا

لقي أفراد أسرتين تقيمان بمنزل واحد بجزيرة صقلية الإيطالية حتفهم غرقا عندما غمرت مياه نهر مسكنهم نتيجة أمطار غزيرة ورياح عاتية تجتاح البلاد.
وذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا.
وملأت المياه المنزل بمنطقة كاستلداتشا بإقليم باليرمو خلال لحظات لتقضي على سكانه التسعة.، ونجا أب وابنته من الموت بعدما ذهبا للتسوق وكذلك شخص ثالث تسلق شجرة، وتوفي ثلاثة في سيارتهم بسبب المياه، وبحسب مسؤول فقد قتل شخصين قرب بلدة أغريغنتو في صقلية بسبب انهيار أرضي أصاب سيارة كانوا فيها.
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر اليوم إنه سيتوجه إلى صقلية وإنه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوي في شمال البلاد.
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وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيء بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية.
وقال متحدث باسم شرطة عاصمة صقلية اليوم إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو.
وأضاف "ما زال بعض الأشخاص في عداد المفقودين".
وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا.
وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا.
وقال حاكم فينيتو أمس السبت إن الخسائر الناجمة عن العواصف في المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.