صلاح وعبدالله خاشقجي يطالبان باستلام جثمان والدهما لدفنه حسب وصيته

وقال صلاح وعبد الله خاشقجي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن الأسرة لا يمكنها تحمل العبء العصبي لوفاة والدهما دون وجود الجثمان.

وجه نجلا الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي نداء يوم الأحد من أجل إعادة جثمان والدهما وقالا إنهما يريدان عودة الجثمان للسعودية لدفنه هناك.

الحساب الرسمي لعبدالله جمال خاشقجي

وقال صلاح خاشقجي "إنه وضع غير طبيعي وإنها وفاة غير طبيعية على الإطلاق، كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته لقد تحدثت بشأن ذلك مع السلطات السعودية وأتعشم فقط أن يحدث ذلك قريبا".

وكان خاشقجي كاتبا بصحيفة واشنطن بوست ومنتقدا للحكومة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقد قُتل بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

واعترفت السلطات السعودية بأن خاشقجي قُتل في عمل متعمد متراجعة عن تصريحات سابقة بأن وفاته لم تكن متعمدة، وقال مسؤولون أتراك وبعض النواب الأمريكيين إن الأمير محمد أمر بقتله وهو ادعاء تنفيه الرياض.

ولم تتم استعادة جثة خاشقجي وتجري السلطات السعودية تحقيقا رسميا.