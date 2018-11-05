تمثال لمحمد صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ونحاتته غير راضية عنه

أثار تمثال لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح موجة من الانتقاد والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه الكثيرون بأنه لا يشبه صاحبه.

صانعة التمثال الذي عرض في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية، النحاتة مي عبدالله، ردت على منتقديها بأن العمل لم يكن مصنوعا من أجل المنتدى أساسا، وقالت في تعليق لها على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "لما بدأت ف التمثال مكنتش عاملاه لمنتدى الشباب. ولا للمعرض، وكنت بعمله بس لغرض أن الناس اللي مش مختصة وعندها الموهبة وعاوزة تتعلم تعرف خطوات بسيطة، تمهد لها الطريق أنها تبدأ مشوارها".