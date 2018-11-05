قال بيار موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعارض قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على إيران.
الاتحاد الأوروبي يعارض إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران
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الاتحاد الأوروبي يعارض إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران
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وقال موسكوفيسي لراديو فرانس إنفو قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق "الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها".
وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأبرم عام 2015، كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.
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