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قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين

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قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين

قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين
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To match Special Report SOCCER-FILES/FAIRPLAY REUTERS/Stringer
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قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم إن قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

ونشرت الوزارة بياناً استنكرت فيه "زج اسمها" في الخلافات الداخلية في البحرين وجاء فيه "قطر تستنكر الزج باسمها في خلافات البحرين الداخلية".

وكانت محكمة في البحرين قد حكمت يوم الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين بارزين لاغية حكما سابقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر.

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