روحاني: إيران ستخرق العقوبات الأمريكية...وهبوط في أسعار النفط العالمية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، يوم الإثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

كوريا الجنوبية ستتابع استيراد النفط من إيران

في السياق، قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، الإثنين، إن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الإيراني وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.