روحاني: إيران ستخرق العقوبات الأمريكية...وهبوط في أسعار النفط العالمية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، يوم الإثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.
كوريا الجنوبية ستتابع استيراد النفط من إيران
في السياق، قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، الإثنين، إن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الإيراني وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.
وكوريا الجنوبية أحد حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر المشترين للنفط الإيراني في آسيا وقد طلبت من واشنطن "أقصى قدر من المرونة" الأسبوع الماضي بعد أن ألغت بعض شركات المقاولات الكورية الجنوبية عقودا مرتبطة بالطاقة في إيران بسبب صعوبات في التمويل.
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وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
وبموجب القانون الأمريكي يمكن منح استثناءات لفترة تصل إلى 180 يوما.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن "البتروكيمايات عنصر أساسي لاقتصادنا وأكدنا أنه إذا تأثرنا بالعقوبات الإيرانية فإن ذلك سيشكل تحديا خطيرا لاقتصادنا ككل".
هبوط أسعار الخام
سجّل هبوط في أسعار النفط اليوم، الإثنين، بعد أن أدت استثناءات ستسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني بشكل مؤقت على الأقل مع بدء العقوبات الأمريكية على صادرات الوقود الإيرانية.
وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 44 سنتا أو 0.6 في المئة من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت جرينتش.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 62.61 دولار للبرميل.وفقد خام برنت أكثر من 16 في المئة من قيمته منذ بداية أكتوبر تشرين الأول في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 18 في المئة منذ ذلك الوقت.
وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميا يوم الاثنين.
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وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.
وتمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا ودولة الإمارات واليابان أكبر مستوردين للنفط الإيراني في حين تشتري تايوان أحيانا النفط الإيراني على الرغم من أنها ليست من المشتريين الرئيسيين له.