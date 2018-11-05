مسؤول تركي يؤكد أن السعودية أرسلت فريق "تطهير" لتركيا بعد مقتل خاشقجي

قال مسؤول تركي يوم الاثنين إن السعودية أرسلت "فريق تطهير" مكونا من رجلين لإخفاء الأدلة على قتل الصحافي جمال خاشقجي بعد أسبوع من اختفائه في القنصلية السعودية في اسطنبول ووصف ذلك بأنه علامة على أن مسؤولين سعوديين كبارا كانوا على علم بالجريمة.

وعرّفت الصحيفة الرجلين على أنهما أحمد عبد العزيز الجنابي وخالد يحيى الزهراني، قائلة أنهما وصلا تركيا ضمن فريق من 11 شخصا أرسل للمشاركة في التفتيش مع المسؤولين الأتراك.

واختفى خاشقجي كاتب أعمدة في صحيفة واشنطن بوست ومنتقد لسياسات الحاكم الفعلي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثاني من أكتوبر- تشرين الأول في القنصلية.

وأصر المسؤولون السعوديون في بادئ الأمر على أن خاشقجي غادر القنصلية، ثم قالوا إنه قتل في "عملية سارت على نحو خاطئ" ولم تكن مدبرة. لكن النائب العام السعودي سعود المعجب قال في وقت لاحق إن القتل كان مدبرا.

ونفذ مسؤولون أتراك وسعوديون عمليات تفتيش مشتركة للقنصلية ومقر القنصل في اسطنبول، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بعض المسؤولين السعوديين ما زالوا يحاولون التغطية على الجريمة. وطلبت أنقرة تعاون الرياض كذلك في العثور على جثة خاشقجي التي قال ممثل الادعاء في اسطنبول إنه جرى تقطيعها.

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وأكد مسؤول تركي بارز اسمي الرجلين اللذين أوردتهما صحيفة صباح. وقال "نعتقد ان الشخصين جاءا إلى تركيا لغرض واحد هو إخفاء الأدلة في مقتل جمال خاشقجي قبل السماح للشرطة التركية بتفتيش المكان". وأضاف إن الشخصين نفذا عمليات تطهير في القنصلية ومقر إقامة القنصل في اسطنبول حتى يوم 17 أكتوبر- تشرين الأول ثم غادرا البلاد بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتابع المسؤول "حقيقة إرسال فريق تطهير من السعودية بعد تسعة أيام من الجريمة تشير إلى أن قتل خاشقجي كان معروفا لكبار المسؤولين السعوديين".

وتقول السعودية إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتصل بمقتل خاشقجي وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية في اجتماع في جنيف يوم الاثنين إن الرياض تحقق في القضية وتعتزم محاكمة الجناة.

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تقارير عن الإذابة بالحمض

وأثارت روايات السعودية المتضاربة عن مقتل خاشقجي غضبا عالميا على السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأضرت بصورة ولي العهد باعتباره إصلاحيا. وأعلنت تركيا مجموعة من الأدلة التي تتحدى نفي السعودية ضلوعها في القتل في بادئ الأمر ومازالت تضغط على الرياض للحصول على تفاصيل.

وطالب فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي يوم الاثنين بالتحقيق التحقيق في تقارير عن أن جثة خاشقجي أذيبت في الحمض.

وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن... وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك".

وقال أردوغان في مقال للواشنطن بوست يوم الجمعة إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية ودعا إلى الكشف عن مدبري القتل.