قالت الحكومة الباكستانية إن تويتر علق حساب رجل دين باكستاني يميني متطرف الأحد بعد تصريحات تحريضية تستهدف القضاء ورئيس الوزراء والجيش في أعقاب تبرئة امرأة مسيحية اتهمت بالتجديف.
تويتر يعلق حساب رجل دين متشدد بطلب من الحكومة الباكستانية
تويتر يعلق حساب رجل دين متشدد بطلب من الحكومة الباكستانية
وأغلق حزب حركة لبيك الذي ينتمي له رجل الدين خادم حسين رضوي الطرق في أكبر مدن باكستان لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي وهدد قضاة المحكمة العليا الذين برأوا ساحة آسيا بيبي يوم الأربعاء وحث طهاتهم وخدمهم على قتلهم. وأمضت بيبي ثمانية أعوام بانتظار تنفيذ حكم بالإعدام قبل أن تغير المحكمة الحكم بإدانتها وتقضي بإطلاق سراحها.
وقال مسؤولان من هيئة الاتصالات الباكستانية لرويترز "أرسلنا طلبا لتويتر بأن حسابه يحرض على الكراهية والعنف".
ولم يرد تويتر بعد على طلب للتعقيب. وندد الحزب بتعليق حساب رضوي واصفا ذلك بأنه "مؤامرة من معارضي حماية النبوة والإسلام".
وجرى تعليق حساب ثان أنشئ يوم الأحد.
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