شاهد: أول مقهى للبوم في العاصمة الروسية
اختلفت الثقافات حول رمزية طائر البومة، ففي الثقافات العربية على سبيل المثال، يمثل هذا الطائر علامة شؤم أما في الولايات المتحدة فهي رمز للحظ والبركة وفي بلدان أوروبية كثيرة هو يرمز للحكمة. العاصمة الروسية غيرت القواعد بعد تدشينها لمقهى خاص للبوم، أطلقت عليه اسم Owls House.
يسمح المقهى للزائرين بمدابعة البوم وإطعامه ولمس ريشه الناعم. وحازت فكرة المقهى على إعجاب الزائرين. يحتوي المقهى على إحدى عشرة بومة من سلالات مختلفة. وﻋﻨﺪ وﺻﻮل الزائرين، ﻳﺠﺐ ﻋﻠيهم ﺗﻨﻈﻴﻒ أﻳﺪﻳﻬﻢ، وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺲ اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ. وتعود فكرة المقهى إلى مالكه مارك لوبنتسيف، الذي اعتبرها في البداية رحلة خيالية بعد السماع عنها على الإنترنت.