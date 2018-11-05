استيقظ سكان مدينة دلهي الهندية، الإثنين، على حالات اختناق بسبب الضباب الدخاني الكثيف الناتج عن الارتفاع الملحوظ في تلوث الهواء. سائقو السيارات أعربوا عن مخاوفهم من انعدام الرؤية أثناء القيادة بسبب السحب الملوثة التي تراكمت في هواء المدينة. سكان ثاني أكبر مدينة في الهند، من حيث المساحة، اشتكوا من حرقان في أعينهم وصعوبة في التنفس.
شاهد: نسبة تلوث قياسية في الهند
شاهد: نسبة تلوث قياسية في الهند
الحكومة الهندية قالت إن وفقا لقراءات العدادات المسؤولة عن قياس نسب التلوث الوضع ليس مزرياً، ولكن المواطنين استخدموا تطبيقات لقياس مادة بي ام 2.5 وهي مادة جسيمية دقيقة يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية خطيرة، وعادة ما تستخدم هذه المادة لقياس نسب التلوث الهوائي. وأجمع المواطنون على أن نسبة هذه المادة وصلت اليوم الاثنين في الهواء إلى 400 وفي بعض المناطق وصلت إلى 600.
ويتضاعف هذا المعدل بأربع وعشرين مرة تقريباً من المستوى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، والبالغ 25 ميكروغراماً لكل متر مكعب في المتوسط. المنظمة صرحت أن الهند كانت موطناً لأكثر 14 مدينة ملوثة في العالم.