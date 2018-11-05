كل ما تريد معرفته عن الانتخابات النصفية الأمريكية

مع بدء العد التنازلي النهائي للانتخابات النصفية الأمريكية المقررة غداً الثلاثاء، تتحول المسابقة الانتخابية إلى قضية شخصية ما بين الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وغريمه الجمهوري الذي يشغل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض باراك أوباما للسيطرة على الكونغرس.

ففيما يحاول ترامب إحكام سيطرته على الكونغرس بضمان استمرار الأغلبية، يسعى أوباما إلى الإبقاء على إرثه.

دونالد ترامب، الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة وسلفه باراك أوباما، كلاهما رافع من أجل قضيته الأحد خلال تجمعاتهما الأولى. ترامب خاطب مناصريه بماكونفي ولاية جورجيا بلغة ألفها الأمريكيين وصوب سهام حملته نحو الأجانب المجرمين والاشتراكيين الراديكاليين.

كما أطلق العنان لقوته النارية على ستيسي أبرامز، المرشحة الديمقراطية التي تسعى إلى أن تصبح أول حاكمة ولاية في الاتحاد.

وقال ترامب" إختاروا ستايسي للمنصب وسوف تتحول جورجيا إلى فنزويلا، يريد ستايسي أبرامز تحويل ولايتكم الرائعة إلى مدينة ملاذ عملاقة للأجانب المجرمين، مما سيضع عائلات جورجيا الأبرياء تحت رحمة المجرمين".

من جهته أوباما الذي حل بغاري في ولاية إنديانا، أشار إلى أن التهديد الوجودي يأتي من خلفه نفسه. على الرغم من أنه لم يذكر ترامب بالاسم إلا أنه رسم صورة السياسة الأمريكية المطبقة اليوم من قبل الرجل الذي "لا يتردد في الكذب و اللعب على وتر مخاوف الناس من أجل تمرير سياسته".

وتابع أوباما بقوله أمام مناصريه في الحزب الديمقراطي في الولاية التي يسعي فيها السناتور جو دونيللي لإعادة انتخابه "أي نوع من السياسة نريد؟".

بعد عامين من تولي دونالد ترامب السلطة، سيصوت الأمريكيون ليقرروا من سيسيطر على الكونغرس خلال السنتين المقبلتين. وتحولت هذه الانتخابات كذلك إلى ما يشبه الاستفتاء على شخص دونالد ترامب.

فكيف يعمل هذا النظام الانتخابي وما هو أهميته، من يستطيع الفوز بها ، وما هي عواقبها على دونالد ترامب.

كيف تعمل الانتخابات النصفية للكونغرس؟

تُعقد انتخابات منتصف المدة في منتصف فترة ولاية رئيس الولايات المتحدة التي تدوم أربع سنوات، ومن هنا جاء اسم "الانتخابات النصفية". في هذه المناسبة ، يتم تجديد جميع المقاعد في مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، بالإضافة إلى 35 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100، وحكام 36 ولاية.

تتزامن هذه الانتخابات أيضا في بعض المناطق مع الانتخابات البلدية أو المحلية.

تسمح العديد من الولايات بالتصويت لبضعة أيام أو أسابيع قبل يوم الانتخابات، عن طريق المراسلة أو في مراكز الاقتراع المفتوحة بالفعل. ولهذا السبب يتفاعل الأمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي ليقولوا إنهم صوتوا.

لماذا هي مهمة منتصف المدة؟

بشكل عام، بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة فإن فقدان الأغلبية في الانتخابات النصفية يمكن أن يعوقه عن تطبيق البرنامج الذي تم انتخابه من أجله قبل عامين. وبالنسبة لدونالد ترامب، الذي يملك أكثر من 40 في المائة من الآراء الإيجابية، فإن الرهان يتعلق كذلك بترشحه لفترة ثانية في العام 2020.

من يستطيع الفوز في هذه الانتخابات؟

تتفق استطلاعات الرأي والمحللون على أن الديمقراطيين يمكنهم استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين سيحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ.

ومن بين 35 مقعدا على المحك، هناك 9 مقاعد فقط يحتجزها الجمهوريون. بعبارة أخرى، سيكون الكونغرس منقسم بين الحزبين.

وبحسب المتابعين فإنه على الرغم من هذا الاتجاه القوي فإن الفوز غير المتوقع الذي أحرزه دونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 يشجع الكثير من المراقبين على توخي الحذر فيما يتعلق ببعض الدوائر الانتخابية المتنازع عليها بما في ذلك الولايات التي فاز بها مرشح الحزب الجمهوري قبل عامين.

ما هي عواقب هذه الانتخابات على دونالد ترامب؟

الانتخابات النصفية ستفتح فترة رئاسة عامين، وفي حالة فوز الديمقراطيين في مجلس النواب، ستثار مسألة فصل الرئيس أم لا. فإذا فاز الديمقراطيون، يمكن استئناف التحقيقات في القضايا التي تخص دونالد ترامب أو حاشيته. فالمدعي الخاص روبرت مولر لا يزال يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والتواطؤ المحتمل لحملة ترامب مع روسيا.

ما هي الولايات الهامة؟

ولاية تكساس:

حيث يواجه السناتور الجمهوري تيد كروز، المدعوم من طرف دونالد ترامب بعد أن استهزأ به خلال الانتخابات التمهيدية في العام 2016، تحديًا من قبل بيتو أورورك، "النجم الصاعد" للحزب الديمقراطي.

أوهايو، ويسكونسن، بنسلفانيا وميشيغان:

ولايات مهمة بسبب وزنهم في الكلية الانتخابية، التي هزت الانتخابات الرئاسي في العام 2016، والمفاجاة يمكن ان تحدث مجددا سواء ضد أو إلى جانب ترامب. الحزب الذي يسيطر عليهم يضع المزيد من الفرص إلى جانبه في العام 2020، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من هي الشخصيات التي يجب متابعتها؟

تمثل انتخابات منتصف المدة فرصة لاكتشاف شخصيات جديدة يمكن أن تلعب دورًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أن انتخابات عام 2018 تتميز بسجل للتنوع في الترشيحات، كما تقول نيويورك تايمز. إليك بعض الأسماء التي يجب تذكرها:

ستاسي ابرامز: 44 عاما، ديمقراطية من ولاية جورجيا، مرشحة لمنصب الحاكم، يمكنها أن تصبح أول امرأة سوداء تنتخب في منصب حاكمة ولاية في الولايات المتحدة.

ستاسي ابرامز، ديمقراطية من ولاية جورجيا

برايان إيوانز: 48 عاما، جمهوري من هاواي ومغن سابق، مثلي الجنس ويطمع للحصول على مقعد الحاكمة الديمقراطية المنتهية ولايتها تولسي غابارد.

برايان إيوانز، جمهوري من هاواي

أندرو جيلوم: 39 عاما، ديمقراطي من فلوريدا، مرشح لمنصب الحاكم ويمكنه في حالة الفوز من أن يكون من بين الشخصيات التي ستلعب دورًا كبيرا في العام 2020.

أندرو جيلوم، ديمقراطي من فلوريدا

ديب هالند: 57 عاما، ديمقراطي من نيو مكسيكو، يمكن أن يصبح أول "الأمريكيين الأصليين" يحتكم على هذا المنصب على المستوى الوطني.

ديب هالند، ديمقراطي من نيو مكسيكو

جوش هاولي: 39 عاما، مرشح جمهوري من ميسوري حيث يشغل منصب النائب العام. هو يتحدى السيناتورة الديمقراطية المنتهية ولايتها كلير ماكاسكيل.

جوش هاولي، مرشح جمهوري من ميسوري

بوليت جوردان: 38 عاما، المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم في ايداهو، يمكنها أن تصبح أول أمريكية من أصول "الهنود الحمر" في المتحدة الأمريكية.

بوليت جوردان، المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم في ايداهو

ألسكندرية أوكاسيو كورتيز: 29 عاما، ديمقراطية في نيويورك، يمكنها أن تصبح أصغر المنتخبين في تاريخ مجلس النواب.

ألسكندرية أوكاسيو كورتيز، المرشحة الديمقراطية في نيويورك

إلهان عمر: 36 عاما، من أصل صومالي تنتمي للحزب الديمقراطي وفازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة في مجلس تشريعي في البلاد. تترشح إلى منصب حاكم ولاية مينيسوتا.

إلهان عمر، المرشحة الديمقراطية في ولاية مينيسوتا

رشيدة طلايب: 42 عاما، مرشحة الحزب الديمقراطي في ميشيغان. يمكن للمرشحتين أن تصبحا أول امرأتين مسلمتين في مجلس النواب.

ما هي السمات التي ميزت الحملة؟

في بداية الحملة، لعب الديمقراطيون خاصة على فوائد التأمين الصحي في إطار نظام "أوباما كير" والذي يهدد الجمهوريون بإلغائه، في حين اعتمد الجمهوريون على الصحة الاقتصادية الجيدة في البلاد. لكن دونالد ترامب شارك وطبق نفس وصفة عام 2016، تقسيم أمريكا من خلال شجب الهجرة، وانتقاد النخب ووسائل الإعلام، والقضايا المتعلقة بالأسرة والدين.

هل كانت هناك أخبار مزيفة مثل في عام 2016؟

تفاديا لما حدث خلال انتخابات الرئاسة 2016، اتخذ فيسبوك وتويتر اجراءات صارمة للحد من تدخل القوات الخارجية خلال انتخابات منتصف المدة. فيسبوك أزال مئات الصفحات المزيفة وقام بتكوين فريق متخصص في حين كشف تويتر عن آلاف الحسابات التابعة لروسيا أو إيران.

ومع ذلك، يظل التلاعب بالإعلانات السياسية ممكنًا.

ما هي القضايا السياسية؟

بالنسبة لدونالد ترامب: البحث عن تفويض جديد للعام 2020 بعد الحصول على المصادقة على سياسته في هذا الاقتراع. وهو سبب إدراته التجمعات الانتخابية في الأسابيع الأخيرة.

بالنسبة للديمقراطيين: مستقبلهم السياسي، ففي حالة فشلهم في السيطرة على مجلس النواب، فإنه سيكون من الصعب بالنسبة لهم للتأثير على أي قرار سياسي في المستقبل.