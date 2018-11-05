ترامب عن قصف الحافلة المدرسية في اليمن: التحالف لم يحسن استخدام السلاح الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن القصف الجوي الذي شنته قوات التحالف الذي تقوده السعودية على حافلة مدرسية في اليمن في أغسطس/ آب المنصرم كان نتيجة سوء استخدام قنبلة أمريكية الصنع. ترامب الذي كان يتحدث إلى موقع أكسيوس الأمريكي اتهم لأول مرة قوات التحالف بسوء استخدام الأسلحة الأمريكية في اليمن.

وعندما سُئل ترامب إذا انزعج من استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية القنابل الأمريكية لقتل المدنيين رد قائلا لقد كان هذا الهجوم "عرض رعب" مضيفا "كان ذلك في الأساس بقيادة أشخاص لا يعرفون استخدام الأسلحة الأمريكية، وهذا أمر مروع".