علماء يقتربون من اكتشاف سر الأهرامات

قد يكون العلماء قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف سر كيفية بناء الأهرامات، بعد أن توسع باحثون في تنقيبهم داخلها.
وحاول العلماء البحث في النقوش القديمة، المنحوتة على جانبي السلالم وفي بعض مجموعة من الثقوب المتسلسلة، التي قد توحي بأنها كانت تستخدم لسحب الكتل الحجرية الضخمة، التي استخدمت في البناء، وأن هذه الأبنية اكتملت بسرعة أكبر مما كان يعتقد في السابق.
وفي حين تقول النظرية المتداولة سابقا بأن المصريين القدماء استخدموا المنحدرات لتحريك الحجارة، لكن الهيكل الذي وجده فريق البحث الأنغلو – فرنسي، يرجع تاريخه إلى فترة تسبق الفترة التي بني فيها الهرم الأكبر في الجيزة.
ويعتقد الباحثون بأن العلامات والظواهر الموجودة على جانبي الطريق، قد يدل على أن البناة كانوا قادرين على التحرك حول الصخور، بدلا من مجرد سحب الكتل الحجرية خلفهم، وأن بعض العمال كانوا يستخدمون نظام البكرة لتسهيل عملية التحريك.
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وهذه العملية كما يرى الباحثون توحي بأن العمل أنجز بسرعة أكبر مما كانوا يعتقدون.
الدكتور رولاند انمارش، المحاضر في علم المصريات في جامعة ليفربول، ومدير مشارك في مشروع البحث هذا قال إن النظام الذي تم اكتشافه يبين أن هنالك أشخاص أكثر ساهموا في تحريك الكتل الحجرية بطرق عدة، كالسحب والدفع ومن الممكن أن يكونوا قد استخدموا البكرة، ما سهل وسرع عملية البناء".
وبحسب الغارديان فإن فريق البحث ينوي نشر نتائج اكتشافاتهم قريبا.
وأكد إنمارش أن التركيز كان على توثيق النقوش على جانبي السلالم، كونها قد تشكل دليلا يوضح كيفية بناء الأهرامات.