تحدٍ مصري لترميم وإحياء التراث الإسلامي في قلب القاهرة

عاد عمال الترميم الشهر الماضي لمزاولة عملهم في مسجد الظاهر بيبرس التاريخي في القاهرة، والذي يعود للقرن الثالث عشر، بعد توقفهم الطويل عن العمل بسبب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

ويقع هذا الإرث الإسلامي الثمين الذي يعود للعصر المملوكي في قلب العاصمة التاريخي، في حي يشار إليه عادة باسم "القاهرة التاريخية"، وتم تصنيفه تبعا لمنظمة اليونسكو منذ عام 1976 كأحد أهم مواقع التراث العالمي.

لكن مهمة إحياء وترميم عقود من الخراب والإهمال هي تحدٍ كبير، وتكافح السلطات المصرية المعنية من أجل الحصول على التمويل اللازم للقيام به، وخاصة بعد أن أدت الاضطرابات السياسية والأمنية إلى خفض عدد السياح بشكل كبير وخفض الدخل القومي المعتمد على السياحة نتيجة لذلك.