كيف ينظر الأمريكيون العرب إلى انتخابات الكونغرس والفرق الذي يحدثه تصويتهم؟

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مع كل استحقاق انتخابي في الغرب، تتجه الأنظار إلى المواطنين المهاجرين أو المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو اجتماعية معينة، لرصد التأثيرات المحتملة على حياتهم وأوضاعهم وما الذي ينتظرونه ويأملون به أو يخافون منه.

انتخابات المنتصف في الولايات المتحدة حالياً تضع هذه الفئات من جديد تحت المجهر، فمع احتمالات تغيرات كبرى قد يشهدها الكونغرس بغرفتيه وأكثر من 30 ولاية تنتظر حكامها الجدد، سياسات جديدة سترسم تبعاً لمن سيحظى بتأييد النسبة الأعلى من المصوتين.