مع كل استحقاق انتخابي في الغرب، تتجه الأنظار إلى المواطنين المهاجرين أو المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو اجتماعية معينة، لرصد التأثيرات المحتملة على حياتهم وأوضاعهم وما الذي ينتظرونه ويأملون به أو يخافون منه.
كيف ينظر الأمريكيون العرب إلى انتخابات الكونغرس والفرق الذي يحدثه تصويتهم؟
كيف ينظر الأمريكيون العرب إلى انتخابات الكونغرس والفرق الذي يحدثه تصويتهم؟
انتخابات المنتصف في الولايات المتحدة حالياً تضع هذه الفئات من جديد تحت المجهر، فمع احتمالات تغيرات كبرى قد يشهدها الكونغرس بغرفتيه وأكثر من 30 ولاية تنتظر حكامها الجدد، سياسات جديدة سترسم تبعاً لمن سيحظى بتأييد النسبة الأعلى من المصوتين.
كيف ينظر الأمريكيون من أصل عربي لهذه الانتخابات ولمدى أهمية التصويت والفرق الذي يحدثه بالنسبة لهم؟
فيما يلي آراء عينة منهم:
تعتقد رهام الكوخ أن التصويت هو الطريقة الأميركية الأفضل، أفضل طريقة للتأكد من سماع أصواتهم وأن البلد سيكون أفضل، فمع الحكومة الحالية ترى رهام أنهم لا يسمعون ولا يهتم بأمرهم أحد.
تقول:" أشعر أن التصويت، بالنسبة للأشخاص الذين يقومون به، أمر مهم للغاية وضروري لمجتمعنا الديمقراطي. هناك الكثير من القضايا التي تؤثر علينا، والإدارة الحالية في الحقيقة لا تهتم سوى بالبعض ممن هم في القمة. نحن المجتمعات المهاجرة السوداء ومجتمعات أمريكا اللاتينية، ومجتمعات المثلية الجنسية محدودين بما نستطيع قوله من خلال التصويت، التصويت له تأثير كبير وأنا سأفعل هذا إن كان هذا شيء يمكنني القيام به لإحداث فرق".
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أما محمد قاسم فيرى أن الوضع الآن ليس كما يجب أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الأمور في ظل الإدارة الحالية آخذة بالتراجع، يقول: "في السياسة اليوم، الأمور ليست بالشكل الذي يفترض بها أن تكون عليه. في الحقيقة لدينا شخص في موقع المسؤولية يقوم بإعادة العديد من الأشياء التي وضعت في صالح أمتنا، لتحسين مدننا إلى المربع الأول. يمكننا الشكوى طوال اليوم، ولكن ما لم نصوت، لا يمكننا إحداث فرق".
وليد فداما يدرك أهمية استخدام حق التصويت لرسم المستقبل بكل مجالاته :"حسناً ، كمواطنين أمريكيين من المهم جداً بالنسبة لنا أن نستخدم حقنا في اختيار الأشخاص الذين سيكونون في مواقع المسؤولية لقيادة عملية اختيار كل ما يتعلق بالتعليم والصحة والسياسات المستقبلية".