قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتفاق على انسحاب بريطانيا من التكتل يلوح في الأفق لكنه لم يكتمل بعد بسبب خلافات بشأن الحدود الأيرلندية.
عقبة حدود إيرلندا تقف عائقاً أمام إتمام اتفاق البريكست
عقبة حدود إيرلندا تقف عائقاً أمام إتمام اتفاق البريكست
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه خلال مؤتمر صحفي "لم نصل بعد إلى نسبة مئة في المئة... ما ينقصنا هو حل لقضية أيرلندا".
وتود بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن تظل الحدود بين أيرلندا العضو بالتكتل وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة مفتوحة بعد الانسحاب، لأن ذلك يعتبر ضروريا لمعاهدة السلام التي أبرمت عام 1998 والتي أنهت عقودا من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية.
ورغم أن الترتيبات النهائية بشأن الحدود سيتم الاتفاق عليها في إطار محادثات تجارية في وقت لاحق، فإن وجود ترتيبات تحسبا لفشل مثل هذه المحادثات لا يزال صعبا.
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وقال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين عرضه بشأن إجراء طارئ لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بغض النظر عن تبعات الانسحاب، لكن ينبغي أن يكون ذلك قابلا للتنفيذ.
وتريد لندن أن يكون الإجراء مؤقتا وليس دائما بينما يقاوم الاتحاد الأوروبي فكرة انقضاء أجله. وقال بارنييه إنه لا يمكن أن يكون للترتيب تاريخ انتهاء.
وحذر من أنه من دون اتفاق يمنع فرض ضوابط حدودية مشددة في أيرلندا فإن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي خلال خمسة أشهر من دون فترة انتقالية.
وتراجع الجنيه الاسترليني بعد أن قال عضو بارز في حزب أيرلندي شمالي يدعم حكومة ماي إن من المرجح أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.