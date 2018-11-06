هولندا: اتحاد إسلامي يطالب تويتر بحظر حساب السياسي اليميني فيلدرز

دعا الاتحاد الثقافي الإسلامي التركي، الممثل لأكثر من 144 مسجد في هولندا، تويتر إلى حجب حساب خيرت ويلدرز، المناهض للسلام.

وأكد الاتحاد أنه سيتخذ إجراءات قانونية إذا لم تتعامل المنصة مع تغريداته.

وكان الاتحاد قد أرسل طلبا رسميا إلى تويتر، للمطالبة بمنع فيلدرز من الاستمرار بتحريضه على الكراهية، عبر حسابه على تويتر.

ففيلدرز وهو زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، دائم الجدل على حسابه بطرحه وجهات نظر مناهضة للإسلام، وتصريحات مسيئة للمهاجرين.

وبحسب الاتحاد، فإن تغريدات الزعيم اليميني، خرقت المبادئ الأساسية لتويتر، وكذلك قوانين العديد من الدول، كتونس وباكستان وإندونيسيا والمغرب.

إيجدير كوس، محامي الاتحاد، قال:"حساب فيلدرز منصة لنشر الكراهية بين الناس، وهذا يعني أن ليس هذا فيلدرز وحده من قد يتعرض للعقوبة، بل وحتى تويتر، في هذه البلدان".

وفي رسالته إلى تويتر، قال الاتحاد إنه يطلب حظرا دائما للسيدر خيرت فيلدرز، بسبب منشوراته من صور ومحتويات أخرى تعتبر تحريضا على الكراهية".

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وألمح الاتحاد إلى أنه سيبدأ بالإجراءات القانونية في حال لم يجب تويتر في غضون 3 أسابيع.

وأكد أن اللجوء إلى المحاكم هو آخر ما يتمنون فعله، لكن الاتحاد سيلجأ إلى هذه الخطوة في حال اضطر إلى ذلك.

وكان فيلدرز قد نشر تغريدة في سبتمبر 2017 وجه فيها اهانات للإسلام، كما حاول تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية تصور النبي، قبل أن يلغيها نتيجة احتجاجات المسلمين من مختلف الدول.

وكان خيرت قد نشر تغريدة لرجل فمه مكمم، احتجاجا على محاولات اسكاته.