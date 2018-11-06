لاغوس تعرض "الموناليزا" النيجيرية لأول مرة بعد استعادتها

تعرض لوحة الموناليزا النيجيرية، التي ظلت مفقودة لأكثر من 40 عاماً وعثر عليها في شقة في لندن في شباط/ فبراير، في نيجيريا للمرة الأولى منذ اختفائها.

ورسم بن إنونوو أشهر فنان حديث في نيجيريا اللوحة التي تحمل عنوان "توتو" في عام 1974. وعُرضت في معرض فني في لاغوس في العام التالي، لكنها اختفت بعد ذلك حتى ظهرت مرة أخرى في شمال لندن.