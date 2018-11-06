أوباما داعياً الأمريكيين للانتخاب: "شخصية هذا البلد مرهونة بورقة الاقتراع"

محملا بحلوى الدونات والعصير دخل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على حشد من المتطوعين في حملة الانتخابات النصفية الأمريكية عشية يوم الإثنين 5 نوفمبر-تشرين الثاني في ضواحي ولاية فرجينيا، حيث تواجه الديموقراطية جينيفر وكستون منافستها من الحزب الجمهوري باربرا كومستوك في سباق محموم.

أوباما قال يوم الثلاثاء إن شخصية البلاد والتزامها باحترام العدالة والمساواة بين مواطنيها هي أمور ليست من المسلّمات وإنما مرهونة بأوراق الاقتراع.