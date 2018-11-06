قال مصدر مطلع على تحقيقات بدأت بها السلطات الفرنسية في وقت سابق، إنه تم القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه أنه مخطط لشن هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
إيقاف ستة يمينيين متطرفين خططوا للقيام بهجوم ضد إيمانويل ماكرون
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إيقاف ستة يمينيين متطرفين خططوا للقيام بهجوم ضد إيمانويل ماكرون
@ Copyright :Ludovic Marin/Pool via REUTERS
وقال المصدر إن وكالات أمنية اعتقلت ستة أفراد للاشتباه بأنهم وضعوا خطة "غير دقيقة وفضفاضة" للقيام "بعمل عنيف" ضد الرئيس. وقالت قناة بي. إف .إم التلفزيونية الفرنسية إن الستة أعضاء نتسبون إلى اليمين المتطرف، الخبر الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أيضاً.