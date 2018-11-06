تسعيني ألماني يحاكم بسبب جرائم نازية ارتكبت منذ أكثر من 70 عاماً

ظهر رجل يبلغ من العمر 94 عاماً في المحكمة يوم الثلاثاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني) متهماً بالمساعدة في قتل مئات الأشخاص في معسكر اعتقال نازي خلال الحرب العالمية الثانية ، في ما يُحتمل أن يكون واحداً من آخر هذه المحاكمات.
وقد أنكر الرجل ، وهو حارس سابق في الجناح شبه العسكري لقوات الأمن الخاصة التابعة لنازيين هتلر ، والذي لا يمكن تسميته لأسباب قانونية ، هذه الاتهامات. تحدث بصوت خشن عند الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهويته.
يحاكم في محكمة للشباب لأنه كان دون سن 21 في وقت الجرائم المشتبه بها في المعسكر بالقرب من ما هو الآن مدينة غدانسك البولندية. ستستمر جلسات الاستماع بحد أقصى ساعتين في اليوم بسبب صحة الرجل الهشة.
والحارس السابق متهم بمعرفة عمليات القتل الجماعي بين عامي 1942 و 1945 ، عندما خدم في معسكر شتوتوف حيث مات حوالي 65000 شخص - بعضهم في غرف الغاز ، وبعضهم عن طريق الحقن السام والآخرين من البرد.
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وقال المدعي العام للمحكمة إن المشتبه به كان يعرف عن الأساليب الشنيعة المستخدمة في قتل الضحايا ، بما في ذلك إطلاق النار والتجميد والتجويع. بدا المشتبه به لأسفل عندما ذكر وكيل النيابة الغاز المميت زيكلون ب.
أحد المدعين المشاركين ، بن كوهين ، هو حفيد الناجي من المحرقة جودي ميسيل. نشأت وترعرعت في ليتوانيا وتم ترحيلها إلى ستوتثوف مع والدتها وشقيقتها بعد الاحتلال الألماني. قتلت والدتها في غرفة الغاز هناك.
وقال كوهين إن المحاكمة جلبت "شكلاً من أشكال الإغلاق" لجدته التي تبلغ الآن 89 عاماً وتعيش في مينيسوتا. وأضاف "وبالنسبة لي كجيل ثالث أن أحصل على شيء أستطيع أن أشهده وأقوله" حدث هذا هو بالفعل شيء ذو مغزى بالنسبة لي. "
ألمانيا لديها سجل غير مكتمل في مقاضاة مجرمي الحرب ، مع العديد من الأعضاء النازيين وأعضاء قوات الأمن الخاصة الذين يفرون من العدالة ، ولكن في العقد الأخير صعد بعض المدعين العامين جهودهم لجلب المزيد من صغار أعضاء آلة الموت النازية إلى المحاكمة