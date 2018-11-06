ترامب يتمنى لو أنه استخدم "نبرة أقل حدة" خلال السنتين الماضيتين

قال دونالد ترامب يوم الإثنين 5 تشرين الأول/ نوفمبر إنه يتمنى لو أنه انتهج نبرة أكثر ليونة في أول عامين له كرئيس للولايات المتحدة، حتى مع استمراره في توجيه الضربات للديمقراطيين وإثارة المخاوف بشأن الهجرة أثناء الحملة الانتخابية عشية انتخابات الكونجرس.

وسُئل ترامب في مقابلة مع مؤسسة سينكلير برودكاستينغ، وهي واحدة من أكبر مشغلي محطات التلفزة في الولايات المتحدة ، إن كان هناك أي شيء يأسف له خلال أول عامين له في منصبه، فقال:" هناك عدة أشياء، لست متأكداً إن كنت أريد الإفصاح عنهم جميعاً، ولكني أقول "النبرة"