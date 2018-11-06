الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد

أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية الثلاثاء أن الرئيس الباجي قايد السبسي رفض التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقالت سعيدة قراش بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية "ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على الطريقة التي انتهجها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التعديل الوزاري، لما اتسمت به من تسرع وسياسة أمر واقع".

وأضافت قراش بعد اعلان رئيس الحكومة عن التعديل الوزاري الإثنين أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التعديل الحكومي بقولها "تم اعلام رئيس الجمهورية بقائمة الحكومة الجديدة في آخر اليوم، يبدو أنها تغيرت فيما بعد" في إشارة إلى ان الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوف الشاهد كان قد إلتقايا الإثنين بقصر قرطاج، ولم يتم التطرق إلى قائمة التغيير الحكومي.