"الملك سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي"
وفي لقائه مع وكالة الأناضول التركية، قال مولود تشاووش أوغلو "لدينا أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي ولكننا لم نعلنها بعد"، مشيراً إلى أن "السلطات ستعلن ما توصلت إليه عندما تتأكد من استكمال التحقيق".
خارجية تركيا تتحدّث عن الأدلة التركية في جريمة قتل خاشقجي ودور الملك سلمان
وفي لقائه مع وكالة الأناضول التركية، قال مولود تشاووش أوغلو "لدينا أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي ولكننا لم نعلنها بعد"، مشيراً إلى أن "السلطات ستعلن ما توصلت إليه عندما تتأكد من استكمال التحقيق".
وأضاف أوغلو "لم نتمكن من الحصول على إجابات من السعودية بشأن من أمر بقتل خاشقجي" وأن "معرفة ما حدث لجثة الصحافي مسؤولية السعودية".
وأشار أوغلو إلى أن رئيس الجمهورية التركي، "رجب طيب إردوغان، متأكد من أن الملك سلمان لم يأمر بقتل الصحافي" ولكنه قال إن "فريقاً من 15 رجلا لم يكن ليأتي إلى تركيا لقتل مواطن سعودي دون أوامر".
في سياق آخر، كررت تركيا اليوم موقفها الرافض للعقوبات الأمريكية على طهران على لسان وزير خارجيتها.
وقال أوغلو إن العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن أن تحقق نتائج، مؤكداً في الوقت عينه على أن الحوار والدبلوماسية سيكونان أكثر نفعا وجدوى (كسبيل لحل الأزمة).
وكانت الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران قد دخلت حيز التنفيذ يوم أمس، الإثنين، وسط رفض بعض الدول لها، مثل الصين ودول من الاتحاد الأوروبي.
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