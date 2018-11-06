أحال مكتب مفوضة المعلومات البريطانية شركة فيسبوك إلى أكبر هيئة تنظيمية بموجب نظام البيانات الأوروبي للنظر في كيفية توجيه شبكة التواصل الاجتماعي للإعلانات ومراقبتها وعرضها على مستخدميها.
بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوروبية بسبب الإعلانات
بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوروبية بسبب الإعلانات
وتحقق المفوضة البريطانية إليزابيث دنهام في استخدام تحليلات البيانات للتأثير على السياسات بعد أن حصلت شركة كمبردج أناليتيكا الاستشارية على بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك من أحد الباحثين. وعملت الشركة في حملة دونالد ترامب عندما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وقال مكتب المفوضة يوم الثلاثاء إنه وجد في إطار هذا التحقيق مشاكل أكبر في فيسبوك أحالها إلى الهيئة المنظمة للبيانات في أيرلندا، وهي المشرف الرئيسي على فيسبوك في الاتحاد الأوروبي.
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وقالت متحدثة باسم مكتب المفوضة إن المكتب علم بأمر إعلانات سياسية مزيفة على أكبر شبكة اجتماعية في العالم.
وذكرت دنهام في تقرير للبرلمان البريطاني نشر يوم الثلاثاء "لا يمكن للمواطنين أن يختاروا من يصوتون له بوعي حقيقي إلا إذا كانوا متأكدين من أن هذه القرارات لم تخضع للتأثير بشكل غير ملائم".
وأضافت "رصدنا استخفافا خطيرا بالخصوصية الشخصية للناخبين".
ولم ترد فيسبوك أو هيئة حماية البيانات الأيرلندية بعد على طلبات للتعقيب.