عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

بعد انتهاء زفافهما تحطمت الطائرة وماتا

 محادثة
تقرأ الآن:

بعد انتهاء زفافهما تحطمت الطائرة وماتا

بعد انتهاء زفافهما تحطمت الطائرة وماتا
@ Copyright :
angellesantii
حجم النص Aa Aa

قُتل عروسان في تكساس بالولايات المتحدة بعد أن تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهما بعد انتهاء حفل الزفاف، يوم السبت.

ويل بيلير وبايلي أكيرمان توفيا بعد ساعات فقط من تفوههما بكلمة "موافق" ومات معهما قائد الهليكوبتر.

وأكد جد العريس لقناة إي بي سي نيوز أن الحادثة وقعت في مزرعة العائلة، ما أسفر عن مقتل الزوجين على الفور، بحسب موقع globalnews.

حساب "هوستانيان نيوز" على تويتر نعى العريسان وكتب:"نعلن بكامل الأسى وفاة ويل بيلير المهندس الزراعي، و بايلي أيكرمان، في حادث تحطم هليكوبتر، بعد حفل زفافهما، نأمل أن تتذكروا العائلتين بصلواتكم ودعائكم".

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

وكانت العائلة قد نشرت صورا من الزفاف، تلقت عليها المباركات والتهاني، والتي تحولت إلى تعازي فور انتشار الخبر.

صديقة بايلي كتبت مهنئة على صفحتها في انستغرام، معبرة عن سعادتها لمشاركتها في الحفل، ونشرت مقطع فيديو للزفاف.

الصديقة ذاتها عادت ونشرت بعد ساعات صورة لبايلي تودعها فيها، بعد أن تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بأنها توفيت، وقالت:"لا أستطيع التوقف عن البكاء، هذه المأساة مروعة، كنت أجمل عروس رأيتها في حياتي".