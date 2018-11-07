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انتهت الانتخابات وجاءت الإقالات.. ترامب يقيل وزير العدل جيف سيشنز من منصبه

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انتهت الانتخابات وجاءت الإقالات.. ترامب يقيل وزير العدل جيف سيشنز من منصبه

وزير العدل الأمريكي المُقال جيف سيشتنز
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أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامبوزير العدل جيف سيشنزيوم الأربعاء بعدما وجه ترامب له انتقادات لاذعة بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

كان رحيل سيشنز متوقعا على نطاق واسع بعد انتخابات الكونغرس يوم الثلاثاء التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بينما فقدوا السيطرة على مجلس النواب.

ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن انتقد رئيس علنا عضوا في حكومته بنفس وتيرة وشدة انتقاد ترامب لسيشنز (71 عاما) الذي كان من بين أول أعضاء الكونغرس الذين دعموا حملته الرئاسية في 2015.

وأعلن ترامب رحيل سيشنز على تويتر. وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب "بناء على طلبكم، أقدم استقالتي".

وقال ترامب على تويتر إن ماثيو وايتيكر مدير مكتب سيشنز سيكون وزيرا للعدل بالإنابة.

ويرحل سيشنز عن منصبه كأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يعمل تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقا واسع النطاق بشأن روسيا أسفر حتى الآن عن توجيه اتهامات جنائية لعدد من مساعدي ترامب.