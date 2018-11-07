يساعد تطبيق حائز على جوائز في جنوب إفريقيا صغار المزارعين في المنطقة على الاتصال بالأسواق وتسهيل عملية تسويق منتجاتهم وبيعها ونقلها.
تطبيق جديد يساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم في جنوب أفريقيا
تطبيق جديد يساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم في جنوب أفريقيا
تطبيق"خولا" ابتكره رائدا أعمال شباب هما "كاريداس تاشينتشولو" و "ماثيو بايبر"، يسمح للشركات بطلب خضروات طازجة وعضوية مباشرة من المزارع. يقول الشابان إنهما طورا التطبيق للعثور على "حلول أفريقية للمشكلات الإفريقية".
فقد حاولا إيجاد وسيلة لتسويق منتجات هؤلاء المزارعين الناشئين لما له من انعكاسات هائلة على العمالة وآثار جوهرية على النمو الاقتصادي للقارة ككل.
أكثر من ستمئة مزارع يستخدمون التطبيق إضافة إلى مجموعة من العملاء البارزين تشمل أسواقاً وفنادق ومطاعم.
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أحد المزارعين الذين يستفيدون من استخدام خولا هو أوين مولودزي البالغ من العمر 29 عاماً، يقول إنه شهد نمواً كبيراً في إنتاجه، حيث أزال التطبيق الكثير من التوتر الناجم عن التفكير بكيفية نقل بضائعه إلى السوق وأتاح له فرصة تتبع سجلات البيع بدقة أكبر.
من خلال فرض نسبة مئوية صغيرة على الدخل من كل معاملة بالإضافة إلى رسم مقابل إدارة الخدمات اللوجستية، حقق التطبيق نصف مليون راند، ما يعادل نحو 32 ألف دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى مما يثبت قيمة للمشروع.
ويخطط المؤسسان للتوسع في أجزاء من القارة وتقديم التطبيق إلى الأسواق الناشئة الأخرى مثل البرازيل والهند.